Fuochi d'artificio 1° agosto, exploit di importazioni ma occhio alla Legge

«Per principio - scrivono in una nota diramata questa mattina - è necessaria un'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio federale di polizia (Fedpol) per poter importare fuochi d’artificio. Nel traffico viaggiatori, tuttavia, possono essere importati senza autorizzazione pezzi pirotecnici da spettacolo fino a un peso complessivo di 2,5 chilogrammi lordi a persona, a condizione che questi fuochi non siano vietati in Svizzera».