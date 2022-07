Lidl Svizzera prova il telelavoro al 100%

«La pandemia ce l’ha chiaramente dimostrato: il telelavoro e l’home office funzionano - ha sottolineato Stefan Andexer, Chief Human Resources Officer di Lidl Svizzera -. Durante la pandemia di coronavirus abbiamo dimostrato assieme che i nostri collaboratori sono molto produttivi, indipendentemente dal luogo di lavoro. Inoltre, è così possibile conciliare molto meglio quotidianità lavorativa e vita in famiglia. Si evitano i lunghi tragitti verso il posto di lavoro e il tempo trascorso in auto. Se svolto correttamente, il telelavoro è un vantaggio per tutti. Vogliamo dare il buon esempio e lasciare tutti i nostri collaboratori dell’amministrazione liberi di scegliere.»