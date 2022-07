«Avremo una capacità di esplorare l'incognito molto più elevata»

Grazie all'accresciuta energia di collisione e ai numerosi interventi operati, con l'integrazione di nuovi sistemi per i rivelatori e una nuova infrastruttura informatica, gli esperimenti di LHC potranno garantire una precisione senza precedenti e un «incomparabile potenziale di scoperte». Da domani, LHC funzionerà ininterrottamente per quasi quattro anni e i fisici delle particelle prevedono di raccogliere una quantità di dati doppia rispetto a quella ottenuta finora. Per il CERN si apre una nuova «stagione» della fisica, con un programma scientifico vasto e promettente.