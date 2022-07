Panne mondiale, il sistema di gestione dei voli non risponde

All'aeroporto di Zurigo la fila non fa che crescere. E seppur gli aerei stiano, in generale, prendendo il volo e atterrando in orario, il caos oggi si presenta ben prima dell'imbarco. Il sistema di gestione dei voli Altea è completamente giù, e non solo nello scalo elvetico. In tutto il mondo le elaborazioni delle operazioni di volo non possono essere effettuate in maniera elettronica.