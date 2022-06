Cinquemila al giorno? «I casi sono almeno sei volte tanto»

Meno casi di Long Covid - Se le infezioni sono in chiara ascesa, così non dovrebbe essere per le ospedalizzazioni. L'ex boss della Task Force è infatti ottimista: «Con la variante BA5 mi immagino che le persone ricoverate in Svizzera non superino mai le diecimila come nelle ondate precedenti». Buone notizie arrivano anche dal Long-Covid. «Questa sotto-variante - conclude l'esperta - sembra essere un po' meno"cattiva". La stima delle persone che soffrono di sintomi una volta guariti è inferiore al 10%» (con Delta era il 20%, ndr).