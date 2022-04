Questo supporto potrebbe far cadere il tuo neonato

BERNA - In collaborazione con l'Ufficio prevenzione infortuni (UPI), l'azienda Rejack Sàrl segnala un problema di sicurezza relativo al supporto pieghevole «Shnuggle». «La vaschetta - precisa la ditta produttrice - potrebbe infatti cadere, con un conseguente pericolo per il neonato». I supporti in questione - quindi - devono essere dotati di una cintura di sicurezza supplementare.

Perché sono pericolosi? - La vasca del bagnetto potrebbe cadere dal supporto se venisse montata correttamente. «Ciò implica - precisa Rejack - un potenziale pericolo di caduta e lesioni per il neonato».

Di quali prodotti si tratta? - Il problema di sicurezza riguarda i supporti delle vaschette per bagnetto neonati della marca «Shnuggle» che non sono ancora corredati di una cintura di sicurezza supplementare di stoffa.

Come devono comportarsi i consumatori? - I supporti per le vaschette in questione non devono più essere utilizzati senza la cintura di sicurezza supplementare. È invece possibile continuare a utilizzare le vaschette senza il supporto. «Invitiamo i clienti - conclude la ditta - di ordinare la cintura di sicurezza supplementare sul sito oppure via e-mail e a montarla sul supporto, dopodiché potranno utilizzare nuovamente il supporto e la vaschetta, in tutta sicurezza».