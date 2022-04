Ecco la prima Landsgemeinde post-Covid

APPENZELLO - Domenica torna la Landsgemeinde di Appenzello Interno, dopo oltre due anni di assenza causa pandemia. Nel nutrito ordine del giorno figura in particolare l'elezione del Consiglio di Stato, oltre a svariati oggetti posti in votazione.

I cittadini del minuscolo cantone della Svizzera orientale (173 chilometri quadrati per poco più di 16'000 abitanti) dovranno votare un credito di 38 milioni di franchi per la ristrutturazione e l'ampliamento della casa per anziani di Appenzello e uno di 12 milioni per la costruzione di un percorso ciclo-pedonale tra Appenzello e Haslen.

I cittadini saranno anche chiamati a decidere la fusione di due distretti, il cui totale passerebbe così da sei a cinque. All'ordine del giorno c'è anche una revisione della legge sulla caccia, che mira a meglio proteggere gli animali in inverno.

Appenzello Interno, insieme a Glarona, è il solo Cantone a mantenere la Landsgemeinde. Questa forma di democrazia è una tradizione che ha oltre 600 anni alla quale partecipano 5'000 persone l'ultima domenica di aprile. Dal 1403 si svolge regolarmente ad Appenzello. Prima dell'arrivo del covid, dal 1850 non era mai stata cancellata o posticipata.