Anne Hathaway e Federer sconfitti... dalla natura svizzera

BERNA - «Vedi qualcosa? Sembriamo formiche». Inizia così, con il commento della splendida Anne Hathaway seduta al fianco di Roger Federer, il nuovo promo del Grand Tour of Switzerland. Quello realizzato da Svizzera Turismo, e diffuso oggi online in tutto il mondo, è uno spot nello spot divertente che mischia una scenografia da brivido a uno sketch comico godibilissimo.

Dopo la collaborazione dello scorso anno con il premio Oscar Robert De Niro, il brand ambassador ha potuto recitare al fianco della nota protagonista de "Il diavolo veste Prada" (e tantissime altre pellicole). Nel video, però, la star hollywoodiana, si trova suo malgrado a doversi confrontare con vera stella della pellicola: la natura svizzera.

Nel filmato il regista presenta il nuovo spot ai due protagonisti, praticamente irriconoscibili ed eclissati dalle attrazioni del Grand Tour of Switzerland. Il registra, infatti, ha reso praticamente impossibile per gli spettatori riconoscere le due star, che ovviamente ne rimangono deluse. La spiegazione: nessuno ha un impatto visivo pari a quello dei paesaggi svizzeri. Hathaway esce dallo studio lamentandosi con Federer per averla convinta ad accettare la parte. E lui per la seconda volta vede infrangersi il sogno di diventare la star di un grande film turistico sulla Svizzera.

Federer: «Ero nervoso» - Roger Federer ha dichiarato di essersi divertito tantissimo a lavorare con Anne Hathaway: «È stato un assoluto privilegio passare del tempo con una superstar come lei. Ero nervoso a causa della sua bravura di attrice - ha ammesso -. Ma mi ha dato molti consigli e non avrebbe potuto essere più gentile. È stata molto disponibile e ha avuto pazienza con le mie capacità di attore».

Dal canto suo Anne Hathaway si è detta una grande fan della Svizzera: «Prima delle riprese sono stata con la mia famiglia sulle montagne svizzere, e non solo, è stato bellissimo. Tutte le persone che ho incontrato sono state molto gentili, carine, premurose e - è proprio vero - puntualissime».

Svizzera Turismo