Turismo: in estate proseguirà la ripresa

ZURIGO - Il settore del turismo svizzero dovrebbe continuare a riprendere colore durante la prossima stagione estiva. Il buco creato dalla pandemia l'anno scorso dovrebbe essere dimezzato, si legge oggi in uno studio di Credit Suisse.

L'alleggerimento delle restrizioni sanitarie in Europa e negli Stati Uniti dovrebbe lasciare via libera ai turisti per tornare in Svizzera. Secondo un'analisi delle tendenze su Google, emerge che il livello di ricerche di voli per la Confederazione ha raggiunto quelli pre-pandemici.

D'altro canto, per recuperare il tempo perduto molti svizzeri potrebbero tendere a passare le proprie ferie all'estero. Il contributo interno della clientela elvetica dovrebbe quindi ammorbidirsi rispetto al periodo della pandemia.

Vista la recrudescenza del coronavirus in Cina, non bisognerà contare troppo sui turisti provenienti da questo Paese. In alcune regioni la loro presenza è solitamente importante.

La guerra in Ucraina avrà poi il suo peso, anche se i turisti russi e ucraini sono di solito in proporzione piuttosto pochi. Il pericolo è però quello di scoraggiare turisti extra europei a recarsi nella Confederazione.

Contando anche inflazione e prezzi del carburante, non ci sarà quindi un totale ritorno al periodo pre-pandemia. C'è però da attendersi una ripresa rispetto al 2021, conclude Credit Suisse.