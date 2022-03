Lavorare meno fa bene al clima

BERNA - Lavorare meno a fare di più per la protezione del clima: con queste richieste attivisti ambientalisti invitano a una giornata d'azione il 9 aprile. Meno ore di lavoro aiuterebbero a evitare una sovrapproduzione inutile e dannosa per l'ambiente.

Un orario di lavoro ridotto non sarebbe poi positivo solo per il clima, ma aiuterebbe anche ad affrontare questioni femministe e dei lavoratori, si legge in un comunicato odierno di "Strike for Future" (Sciopero per il futuro).

A livello economico, bisogna arrivare a un sistema che produce solo quanto necessario, sostengono gli attivisti. Buona parte di queste ore di lavoro in meno andrebbero a vantaggio delle donne, che si occupano della gran parte del lavoro di assistenza famigliare non pagato. I benefici sarebbero però generali, con un calo dello stress e conseguenti miglioramenti dello stato di salute.

Tutti questi punti verranno reclamati a gran voce il 9 aprile. In una decina di città svizzere sono previste manifestazioni. Sciopero per il futuro riunisce Sciopero per il clima, sindacati, collettivi femministi e altre organizzazioni sociali.