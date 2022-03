La fedina penale per accogliere i rifugiati

BERNA - Uomini che vogliono accogliere solo donne. E magari approfittano della loro situazione difficile - in Germania è capitato - per fare delle avances non gradite. Devono affrontare anche questo i profughi, e in particolare le profughe in fuga dall'Ucraina: la Polizia federale ha segnalato il rischio al Dipartimento di giustizia e polizia, e la ministra Karin Keller-Sutter ne ha riferito lunedì al Nazionale.

Che fare? Si sta occupando del tema anche l'Aiuto svizzero per i rifugiati, organizzazione mantello che riunisce una serie di enti no profit coinvolti nell'accoglienza (Caritas, Soccorso operaio, Amnesty International tra gli altri) e coordina la "macchina dell'ospitalità" assieme ai Cantoni.

La prima mossa, riferisce oggi l'Aargauer Zeitung, è quella di richiedere la fedina penale a tutte le famiglie che si metteranno a disposizione per l'accoglienza. L'organizzazione ha già introdotto il requisito per i proprietari di casa che, finora, hanno offerto privatamente circa 55mila posti letto in tutta la Svizzera.

Una precauzione che, ha spiegato la direttrice dell'Aiuto per i rifugiati Miriam Behrens, è volta «a ridurre al minimo il rischio di abusi o di traffico di esseri umani». Non tutti i precedenti penali o le pendenze giuridiche sarebbero tuttavia preclusive: ad esempio le infrazioni alla legge sulla circolazione stradale non comporterebbero un ostacolo all'accoglienza.

L'invito è rivolto anche ai rifugiati stessi e alle rifugiate, a procedere con una registrazione regolare presso le "liste" di accoglienza allestite dai singoli cantoni (in Ticino sono oltre un migliaio gli "host" annunciatisi) e non affidarsi ai social network per trovare una sistemazione. L'Aiuto ai rifugiati ha allestito anche una hotline per le emergenze e farà delle visite di monitoraggio nelle abitazioni ospitanti, per verificarne la conformità.