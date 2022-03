Fino a 60'000 rifugiati possibili in Svizzera

BERNA - Fino a 60'000 persone potrebbero cercare rifugio in Svizzera a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. È la stima fatta ieri dalla responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia Karin Keller-Sutter in un'intervista rilasciata ieri a Blick TV. Si tratta di una "sfida molto grande" per il nostro paese, ha aggiunto.

È difficile fornire una cifra precisa, ha detto Keller-Sutter: in quanto dipende, tra l'altro, dall'avanzamento dei combattimenti.

L'accoglienza dei rifugiati non sarà certo priva di difficoltà, ha sottolineato la consigliera federale PLR. "Ci possono essere errori e lacune". Tutti i rifugiati dovranno essere registrati, ha aggiunto. Oltre all'alloggio da parte della Confederazione e dei Cantoni, sarà necessario l'aiuto privato, ha detto. "Questo potrebbe richiedere molto tempo", ha aggiunto.

La Svizzera vuole accordare ai rifugiati ucraini lo statuto di protezione speciale "S", creato dopo le guerre jugoslave negli anni '90. Tale statuto, finora mai usato, deve permettere agli ucraini di ottenere un permesso "S" senza passare attraverso la procedura ordinaria di asilo. Il diritto di soggiorno è di un anno, ma può essere prolungato finché le persone sono esposte a gravi pericoli. Il Consiglio federale dovrebbe prendere una decisione in merito oggi.

Una sola soluzione - La Svizzera ha registrato fino a ieri 1'624 persone fuggite dall'Ucraina, di cui 1'145 sono alloggiate in centri d'asilo federali e 479 presso privati.

Dall'inizio dei combattimenti in Ucraina, 2,3 milioni di persone, tra cui un milione di bambini, sono fuggiti dal paese verso Stati vicini, secondo l'Onu. L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) stima che saranno sfollate tra 10 e 15 milioni di persone. Si tratta del più grande movimento di rifugiati in così poco tempo dalla Seconda guerra mondiale, secondo Keller-Sutter.

C'è solo un modo per uscire dalla crisi, ha detto: "Putin". "Il presidente [russo Vladimir] Putin ha il potere di porre fine a questa guerra in qualsiasi momento", ha affermato, sottolineando che "nessuno capisce questa invasione".