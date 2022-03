Cassis a tu per tu col presidente ungherese

BERNA - Il presidente della Confederazione Ignazio Cassis ha ricevuto oggi l'omologo ungherese János Áder a Neuhausen, nel Canton Sciaffusa, per una visita di lavoro. Si è parlato soprattutto della situazione in Ucraina.

Cassis ha illustrato al suo omologo la posizione della Svizzera nei confronti della Russia, chiedendo una immediata de-escalation della situazione, la cessazione delle ostilità in Ucraina e il ritiro immediato delle truppe russe dal territorio ucraino, si legge in un comunicato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

La scelta di accogliere il presidente ungherese a Neuhausen sottolinea l'intento del presidente della Confederazione di ricevere ospiti esteri in regioni diverse della Svizzera, in modo da dare visibilità della pluralità della Confederazione.

Nella nota si sottolinea che le relazioni che legano i due Paesi sono strette e diversificate. Attualmente vivono in Svizzera circa 26'000 cittadini ungheresi, mentre sono circa 2'000 i cittadini svizzeri che risiedono in Ungheria. Nel 2021 il volume degli scambi tra i due Paesi ammontava a circa 2,7 miliardi di franchi.

Today I received my Hungarian counterpart János Áder 🇭🇺 for his 1st visit to #Switzerland – welcome to Neuhausen am Rheinfall! The war in #Ukraine was of course at the top of our agenda 👉 🇨🇭 is committed to stability & security together with our European partners 🇪🇺 pic.twitter.com/VAixO81LPf