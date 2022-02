Svizzeri sempre più istruiti

NEUCHÂTEL - Negli ultimi vent'anni, in Svizzera è emersa una chiara tendenza verso l'istruzione superiore. Il numero di coloro che scelgono la via dell'apprendistato è aumentato solo leggermente, mentre quelli a livello terziario sono aumentati fortemente. In aumento, soprattutto nelle scuole superiori, la presenza di donne.

Nelle alte scuole pedagogiche e di scienze applicate, la percentuale di donne è quasi raddoppiata, superando il 53%, indicano oggi i dati forniti dall'Ufficio federale di statistica (UST). Nelle università, dove la loro quota era già relativamente alta vent'anni fa, nel 2020 rappresentavano più della metà (51,8%) del corpo studentesco.

In aumento anche la quota di stranieri: in vent'anni è progredita di circa 11 punti percentuali. A titolo di confronto, sono circa 6 punti percentuali in più rispetto all'aumento della proporzione di stranieri nella popolazione residente nella Confederazione. Le cifre pubblicate dall'UST, tuttavia, non illustrano chi tra gli studenti è giunto in Svizzera specificamente per la formazione.

Insegnanti - Parallelamente alla statistica sulla formazione, l'UST oggi ha anche pubblicato una raccolta di statistiche sulla formazione degli insegnanti. Spulciando fra i dati pubblicati emerge in particolare il numero di persone che hanno deciso un cambio di carriera: la formazione in quest'ambito, facilitata dal 2012 a causa della carenza di insegnanti all'epoca, ha riscosso particolare interesse nei primi anni. L'entusiasmo per questo percorso di formazione è aumentato costantemente fino al 2016, da 21 laureati nel 2012 a 217 cinque anni dopo. Da allora, il numero di persone che hanno abbracciato l'insegnamento dopo aver studiato altro è diminuito di nuovo e nel 2020 si attestava a 136.

A livello generale, negli ultimi due anni si nota una diminuzione del numero di qualifiche di insegnanti nella Svizzera tedesca, con un forte aumento nella Svizzera francese e un leggero aumento in Ticino. A grandi linee, il trend dal 2015 non è cambiato. Tuttavia, il numero di studenti è probabilmente aumentato in linea con la crescita della popolazione. Ciò spiega la carenza di insegnanti.