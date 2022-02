Con Swiss e Helvetic Airways la mascherina resta a bordo

SONDAGGIO

Caricamento in corso ...

Cosa ne pensi dell'obbligo della mascherina in aereo? La diversa regolamentazione dei vari paesi la giustifica Va bene, mi ci sono abituato Preferirei non metterla Non mi interessa, non volo mai Non so / altro [{"keyQ":"q_z1ieyr"}] Vota Risultati

Cosa ne pensi dell'obbligo della mascherina in aereo? La diversa regolamentazione dei vari paesi la giustifica 33% (120 voti) 33% Va bene, mi ci sono abituato 34% (125 voti) 34% Preferirei non metterla 29% (104 voti) 29% Non mi interessa, non volo mai 2% (7 voti) 2% Non so / altro 2% (7 voti) 2% Partecipa

Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità.

{"id_object_types":10,"id_contents":1566460,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1321312","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_z1ieyr":{"a":{"a_97z7ls":"La diversa regolamentazione dei vari paesi la giustifica","a_wumiwg":"Va bene, mi ci sono abituato","a_27tt2":"Preferirei non metterla","a_strdzn":"Non mi interessa, non volo mai","a_bi42sl":"Non so / altro"},"q":"Cosa ne pensi dell'obbligo della mascherina in aereo?","t":"0"}}}