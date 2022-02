«Mascherine da mantenere, almeno sui mezzi pubblici»

BERNA - Mercoledì è un giorno da cerchiare con il pennarello rosso sull'agenda della pandemia. Il 16 febbraio, infatti, il Consiglio federale potrebbe decidere di revocare tutte le restrizioni legate al Covid-19 dando vita, il giorno successivo, al tanto atteso Freedom Day. Questo, però, è uno dei due scenari previsti dal Governo. Il secondo, più cauto, prevede invece degli allentamenti in due fasi, con il mantenimento dell'uso della mascherina e del certificato in alcuni ambiti specifici. Ed è proprio questa seconda variante a essere la prediletta del 53% dei quasi 11'500 svizzeri che hanno partecipato al sondaggio di Tamedia e 20 minuti. Con gli anziani che si dimostrano molto più prudenti rispetto ai giovani che vorrebbero tutto e subito.

Mascherine da mantenere - Per gli interpellati l'uso della mascherina va mantenuto. Ma solo in certi ambiti. Il 66% di loro vorrebbe lasciare l'obbligo sui mezzi pubblici. Il 48% continua a vederle di buon occhio nei negozi, mentre il 47% ne richiede l'utilizzo durante i grandi eventi all'interno. Sono invece pochissimi i sostenitori dell'utilizzo della mascherina dal parrucchiere (26%), sul posto di lavoro (11%) e a scuola (10%). Un 27%, infine, non la vorrebbe proprio più indossare da nessuna parte.

Il Covid-19 non fa (più) paura - Sette intervistati su dieci non hanno paura di sviluppare una forma grave della malattia. Ma non solo. Perché per il 13% di loro «il virus è ormai sconfitto», mentre per il 55% «il peggio sarebbe ormai alle spalle». Anche i sintomi da long-Covid non incutono particolari timori visto che solo il 22% delle persone interrogate li teme.

Il Consiglio federale sotto la lente - La maggior parte degli intervistati appoggia l'agire del Governo federale durante la pandemia. Anche la tempistica della revoca delle misure è stata sostenuta da una persona su due. L'altro cinquanta per cento si è diviso equamente tra chi ha trovato le scelte di Berna «troppo veloci» o «troppo lente». Con i giovani che anche in questo caso avrebbero voluto che le restrizioni cadessero prima e gli anziani un po' più prudenti.