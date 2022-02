Doppia adesione al club dei Borghi più belli

LUGANO - Il 2022 inizia con due nuove adesioni al club dei Borghi più belli della Svizzera: Grüningen, borgo dell’oberland zurighese e Bursins, villaggio della costa vodese.

Il borgo di Grüningen (ZH) - L'affascinante borgo di campagna dell’Oberland zurighese, con i suoi tre musei, il giardino botanico (unico nel suo genere) e il paesaggio naturale vario vi danno il benvenuto. Il suo mercato di primavera e il famoso mercato del balivo in autunno sono un grande richiamo per tutta la regione. Il comune dispone di un’ottima infrastruttura: la sala parrocchiale della chiesa e le sale del castello sono ideali per eventi culturali e manifestazioni. La piscina all’aperto del Tränkibach è situata in posizione idilliaca ed è perfetta per rinfrescarsi d’estate, mentre in inverno la pista di pattinaggio allestita nel cortile del castello allieta grandi e piccini.

Il borgo di Bursins (VD) - Il tranquillo villaggio vinicolo del Lemano, situato lungo la celebre “route du vignoble de la Côte” è circondato da splendidi vigneti e offre magnifici scorci del “mare della Svizzera” (il lago di Ginevra). Molti sono i produttori che aprono le porte delle loro dimore per farvi assaggiare dell’ottimo vino e formaggio locale. Ma il vero gioiello del borgo si nasconde al suo interno, la magnifica chiesa romanica dell’anno 1000 votata a San Martino e assoggettata al convento di Romainmôtier (località anch’essa membra della rete dei borghi).

Una rete internazionale nata in Ticino - L'associazione "I Borghi più belli della Svizzera", fondata nel 2015 a Lugano, mira a preservare e a promuovere i piccoli tesori della Svizzera e del Liechtenstein. Dal 2017 è membro della federazione internazionale "Les plus beaux Villages de la Terre" (I Borghi più belli della Terra), che riunisce Francia, Italia, Belgio, Spagna, Germania, Russia, Libano, Giappone e Svizzera. Oggi, 44 borghi in 16 cantoni più un villaggio nel Principato del Liechtenstein fanno parte dell’associazione svizzera.

Per far parte del "club", i comuni (sotto i 10’000 abitanti) devono essere particolarmente pittoreschi e meritevoli, oltre che situati in un paesaggio d’eccezione. L'autenticità e l'aspetto storico sono anche criteri fondamentali, così come la volontà di fare rete.

I Borghi più belli della Svizzera: Aarburg (AG) Albinen (VS) Ascona (TI) Avenches (VD) Bergün (GR) Bosco Gurin (TI) Brigels (GR) Bremgarten (AG) Büren an der Aare (BE) Bursins (VD) Dardagny (GE) Diessenhofen (TG) Eglisau (ZH) Erlach (BE) Ernen (VS) Evolène (VS) Gersau (SZ) Grandson (VD) Grandvillard (FR) Grimentz (VS) Grüningen (ZH) Gruyères (FR) La Neuveville (BE) Le Landeron (NE) Lichtensteig (SG) Luthern (LU) Madulain (GR) Morcote (TI) Moudon (VD) Muggio (TI) Porrentruy (JU) Poschiavo (GR) Romainmôtier (VD) Rougemont (VD) Saillon (VS) Saint Saphorin (VD) Saint Ursanne (JU) Schwellbrunn (AR) Simplon Dorf (VS) Splügen (GR) Soglio (GR) Triesenberg (FL) Trogen (AR) Tschlin (GR) Valangin (NE) Yvorne (VD).

Commune de Bursins