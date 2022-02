Trovato il sostituto per Virginie Masserey

BERNA - Céline Gardiol, medico, prenderà il posto da inizio maggio di Virginie Masserey quale responsabile della sezione Controllo delle infezioni e programma di vaccinazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

L'UFSP ha confermato a Keystone-ATS una notizia in tal senso pubblicata da 20 Minuten. L'avvicendamento si svolge nel solco della continuità: Céline Gardiol lavora per l'UFSP dal 2016 ed è attualmente sostituta di Virginie Masserey, quest'ultima diventata sua malgrado un volto noto al grande pubblico a causa delle sue apparizioni quasi settimanali davanti ai media per illustrare l'andamento della pandemia.

Gardiol, specialista in malattie infettive, ha studiato medicina a Losanna. Vanta esperienza lavorative al CHUV e alla London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Virginie Masserey lascia l'UFSP - dove è arrivata nel 2002 - per rilevare da inizio aprile il posto di direttore della sanità del canton Vaud. In precedenza ha lavorato per Medici senza frontiere e l'Organizzazione mondiale della sanità.

Quale Direttrice generale della sanità, Masserey occuperà una delle più alte cariche in seno al Dipartimento vodese della sanità e della socialità guidato dalla consigliera di Stato Rebecca Ruiz (PS).