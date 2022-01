Pierre Maudet assolto dall'accusa di accettazione di un vantaggio

GINEVRA - La Corte d'appello del canton Ginevra ha assolto in seconda istanza l'ex consigliere di Stato Pierre Maudet dall'accusa di accettazione di un vantaggio riguardo al suo controverso e lussuoso viaggio ad Abu Dhabi nel 2015.

La notizia, rivelata stamane dal sito online della Tribune de Genève e dall'emittente televisiva Leman Bleu, è stata confermata all'agenzia Keystone-ATS dai tre legali di Maudet, Grégoire Mangeat, Fanny Margairaz e Yaël Hayat. Il Ministero pubblico ha ancora la possibilità di impugnare la sentenza davanti al Tribunale federale.

Lo scorso febbraio, in prima istanza, il Tribunale di polizia di Ginevra aveva condannato Maudet a una pena pecuniaria di 300 aliquote giornaliere da 400 franchi con la condizionale. A suo avviso accettando una lussuosa vacanza ad Abu Dhabi nel 2015, di un valore di 50'000 franchi interamente pagata dalle autorità dell'Emirato, l'ex consigliere di Stato ginevrino aveva assunto il rischio di essere influenzato nell'esercizio delle sue funzioni.

Nessun indizio - Convinto della sua innocenza, l'ex politico aveva fatto ricorso contro la sentenza, così come il Ministero pubblico ginevrino, che aveva chiesto una pena di 14 mesi di prigione con la condizionale.

Prima di commentare il nuovo verdetto di assoluzione, gli avvocati di Maudet vogliono leggere attentamente la sentenza di 90 pagine. Hanno sempre affermato, durante il procedimento, che si potevano fare tutti i rimproveri al loro cliente, ma che la linea rossa del diritto penale non era mai stata superata in questo dossier.

Nel suo verdetto, la Camera penale d'appello e di revisione di Ginevra ha rilevato che «il fatto che sia stata invitata anche la famiglia dell'imputato non è un indizio di una volontà di suscitare la benevolenza del consigliere di Stato, poiché nulla consente di dire che si tratta di un trattamento particolarmente favorevole riservato solo a questo ospite (...)». Stando ai giudici ginevrini, le autorità di Abu Dhabi hanno invitato Pierre Maudet e la sua famiglia per promuovere il Gran Premio di Formula 1 che si svolgeva negli Emirati.

Altri assolti - Anche l'ex capo dello staff di Pierre Maudet, Patrick Baud-Lavigne, che aveva pure partecipato al viaggio ad Abu Dhabi per assistere al Gran Premio, è stato assolto dall'accusa di accettazione di un vantaggio. «Si tratta di una decisione coraggiosa», ha indicato il suo avvocato Jean-Marc Carnicé, sottolineando come la Corte abbia messo in risalto l'impegno del suo cliente per la collettività.

Baud-Lavigne è stato tuttavia condannato a una pena di 90 aliquote giornaliere con la condizionale per violazione del segreto d'ufficio e istigazione all'abuso di autorità in relazione all'apertura frettolosa di un bar. Il suo avvocato non sa ancora se ricorrerà al Tribunale federale su questo aspetto.

Si tratta della sola condanna pronunciata dalla Corte ginevrina. Infatti, anche i due amici imprenditori di Maudet, Magid Khoury e Antoine Daher, che si trovavano sul banco degli accusati, sono stati assolti. In prima istanza, erano stati giudicati colpevoli di accettazione di vantaggi e condannati rispettivamente a 240 e 180 aliquote giornaliere con la condizionale. Secondo la sentenza di primo grado, avevano organizzato il soggiorno nell'emirato allo scopo di assicurarsi la benevolenza dell'allora consigliere di Stato del PLR. In seconda istanza, i giudici non hanno invece ritenuto alcun carattere penale.

Risarcimento spese legali - Sulla scia di queste assoluzioni, lo Stato dovrà versare 40'000 franchi a Pierre Maudet quale risarcimento per le sue spese legali. Dal canto loro, Patrick Baud-Lavigne e Magid Khoury ottengono rispettivamente 58'500 e 48'000 franchi.

Dopo la sua non rielezione in Consiglio di Stato la scorsa primavera, Pierre Maudet è stato assunto in un'impresa specializzata nella sicurezza informatica, ha pubblicato regolarmente commenti sui social network ed ha partecipato allo spettacolo satirico friburghese Fribug in qualità di attore. Al termine del suo processo in appello, aveva annunciato che «il suo viaggio politico non si sarebbe fermato in un'aula giudiziaria», non escludendo un suo ritorno alla politica attiva.

Ciò non costituirebbe una sorpresa per il presidente del PLR ginevrino Bertrand Reich. Ma il proscioglimento odierno non cambia nulla agli occhi dei liberali-radicali che avevano escluso Maudet a causa del suo comportamento, che non corrispondeva più ai valori del partito, e delle sue menzogne, ha indicato Reich a Keystone-ATS.