Lieto evento alla Fondazione Barry

MARTIGNY - Il 21 dicembre 2021 la femmina di San Bernardo “Roxy van de Burggravehoeve” è diventata mamma per la prima volta: una femminuccia e quattro maschietti sono venuti alla luce presso la Fondazione Barry di Martigny (VS). Il padre dei cuccioli è “V’Barry du Grand St. Bernard”, dell’allevamento interno della Fondazione.

Nell’autunno 2020, la femmina a pelo corto di tre anni e mezzo aveva superato con lode l’esame per il riconoscimento come femmina da allevamento e poteva dunque da allora essere utilizzata per la riproduzione. Era originaria del Belgio ed era arrivata a Martigny all'età di appena poche settimane.

Roxy ha completato l'addestramento di base come cane sociale, svolge quindi il compito speciale di accompagnare e assistere le persone in diverse situazioni particolari.

Ai cuccioli saranno dati tutti nomi che iniziano con la lettera ”J”, ma non è stato ancora deciso quali. In condizioni normali, dopo sei settimane (dalla fine di gennaio) dovrebbe essere possibile ammirare i cuccioli a Barryland a Martigny (VS). E sarà anche possibile seguirli via webcam sul sito della Fondazione Barry.

Fondazione Barry/Déborah Dini