Oltre 11 mila contagi e 33 nuove vittime

BERNA - Sono 11.070 le persone risultate positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Svizzera. È quanto riportato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nell'odierno bollettino epidemiologico. I test effettuati sono 75.335, per un tasso di positività del 14,7%. Si contano poi 33 nuove vittime della malattia.



Tra le corsie d'ospedale - I nuovi ammessi alle strutture ospedaliere perché affetti da una forma severa del virus sono 149. I pazienti Covid occupano attualmente il 7,2% dei posti letto complessivi, proporzione che si attesta invece al 34,5% nelle unità di terapia intensiva.



Le varianti - Negli ultimi sette giorni per il 97,9% dei casi riscontrati l'infezione era dovuta alla variante Delta. Praticamente assenti tutte le altre varianti, mentre si registra un 2,1% di positivi alla nuova variante Omicron.

Il vaccino - Secondo l'ultimo aggiornamento rispetto alle vaccinazioni, le persone completamente vaccinate in Svizzera rappresentano ora il 66,6% della popolazione. Percentuale che si attesta invece al 75,79% se si escludono gli under 12. Per quanto riguarda invece gli over 65, il tasso di vaccinazione si eleva all'89,77%.

