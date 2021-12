Le auto svizzere vanno a ruba

BERNA - Con in media 19 auto rubate ogni giorno, la Svizzera è un paese particolarmente interessato dai furti di veicoli, stando a una compilazione del servizio britannico di confronto delle assicurazioni Confused.com. Nel corso di un anno, nella Confederazione si registrano 85 furti d'auto ogni 100'000 abitanti.

Questo dato pone la Svizzera al 14esimo posto in Europa, alla pari con l'Austria. In cima alla classifica c'è l'Italia, dove 276 auto vengono rubate in media ogni anno per 100'000 abitanti, ha indicato oggi Confused.com.

Seguono la Repubblica ceca (274 furti d'auto per 100'000 abitanti), la Svezia (266), la Francia (261) e la Grecia (255). In termini assoluti, la Francia presenta il più alto numero di auto rubate, 474 al giorno.

Per la sua analisi Confused.com ha raccolto i dati sulle denunce di furto in 15 paesi tra il 2011 e il 2019.