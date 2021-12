Il lupo come "vicino" durante l'inverno

COIRA - L'inverno e i lupi. L'inizio della stagione fredda porta gli ungulati a ritirarsi presso le proprie dimore invernali, trattenendosi spesso nelle vicinanze dei villaggi. E questo, di conseguenza, può tradursi potenzialmente in una maggiore presenza di lupi nei pressi degli insediamenti.

A ricordarlo, in una breve nota, è il Governo grigionese che spiega come in futuro sono da attendersi sempre più avvistamenti di lupi. Tuttavia, l'esecutiva sottolinea pure che «in linea di principio anche durante questo periodo non vi è da attendersi un pericolo maggiore per l'essere umano e le attività nel tempo libero possono essere svolte come di consueto».

La raccomandazione principale è quella di rimuovere «in modo sistematico» o di «rendere inaccessibili» le possibili fonti di cibo per lupi o ungulati. «Se il lupo trova fonti di cibo negli insediamenti, a medio termine ciò può contribuire al fatto che il lupo si abitui all'essere umano e portare a situazioni potenzialmente pericolose».