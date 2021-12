Vaccinazioni anti-Covid a costo zero, anche nel 2022

BERNA - La vaccinazione anti-Covid dovrà essere gratuita per la popolazione anche nel 2022, come deciso dal Consiglio federale nella sua seduta odierna. I costi delle vaccinazioni continueranno a essere assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), dalla Confederazione e dai Cantoni.

Non cambierà dunque nulla. La Confederazione continuerà ad acquistare i vaccini anti-Covid e i Cantoni continueranno a organizzare le vaccinazioni. E non sarà riscossa alcuna franchigia, in quanto i Cantoni continueranno ad assumere l'aliquota percentuale.

La Confederazione assume le vaccinazioni non coperte dall’AOMS, come per esempio quelle delle persone che vivono in Svizzera senza AOMS, degli Svizzeri all’estero e dei loro familiari stretti, dei frontalieri nonché le vaccinazioni effettuate in farmacia. A tale scopo, il Consiglio federale ha prorogato di un anno i disciplinamenti corrispondenti nell’ordinanza sulle epidemie.