Messi in quarantena per sbaglio

BERNA - Molti viaggiatori che sono rientrati in Svizzera mercoledì hanno ricevuto un sms in cui li si invitava a mettersi in quarantena perché «arrivavano da un Paese con una variante del coronavirus preoccupante». Inoltre gli veniva pure detto che tra il 4° e il 7° giorno di permanenza in Svizzera avrebbe dovuto effettuare un test PCR. «Chi non si attiene a questa ordinanza - si leggeva sul messaggio - può essere multato fino a 10.000 franchi».

Come è ormai noto, lo scorso 30 novembre l'Ufficio federale della sanità pubblica (BAG) ha presentato una lista di paesi dove la variante Omicron è presente con notevole frequenza e ha obbligato i viaggiatori di rientro da questi paesi a seguire un periodo di quarantena. Peccato che il messaggio - stando a quanto riporta oggi la BernerZeitung - l’abbiano ricevuto anche viaggiatori che non erano mai stati nei paesi menzionati dalla lista. Ad esempio dall’Austria o dalla Germania. L’Austria tra l'altro ha pure un numero di contagi significativamente inferiore rispetto alla Svizzera. E poi si tratta di paesi confinanti, e per questi Stati non esiste un obbligo di vaccinazione, né regole più severe. Basta registrarsi online. Per la Germania ad esempio si può viaggiare testati, vaccinati o guariti senza alcuna quarantena o test PCR aggiuntivi.

Tuttavia, l'SMS con l'ordine di quarantena è stato inviato anche a persone provenienti da Paesi senza rischi elevati. Mercoledì mattina le linee telefoniche dell’Ufficio federale della sanità pubblica è stata presa d’assalto. I tempi di attesa per parlare con gli operatori superavano la mezzora. «Chi è riuscito a prendere la linea - scrive il giornale - ha ricevuto le scuse dell’UFSP, e le spiegazioni che c’era stato effettivamente un errore, di cui non si conosce la causa, e di non prendere in considerazione il messaggio».