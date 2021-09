Tutto ciò che dovresti sapere in attesa del vaccino J&J

BERNA - Il vaccino di Johnson & Johnson (J&J) è stato approvato in Svizzera da marzo 2021. Tuttavia, il preparato Ad26.COV2.S non è ancora disponibile. Dovrebbe esserlo dalla prossima settimana.

La Confederazione ha informato i Cantoni della consegna di circa 150'000 dosi in arrivo, 6'000 delle quali saranno destinate al Ticino. Il preparato J&J funziona diversamente rispetto ai vaccini mRNA di Moderna e Biontech/Pfizer. In altri paesi, inclusa la Germania, è in uso da molto tempo.

Come funziona?

Ad26.COV2.S è un cosiddetto vaccino vettoriale. Ciò significa che un virus che è innocuo per l'uomo e non può riprodursi, trasporta la proteina spike del coronavirus. Il vettore, nello specifico, è un adenovirus umano (variante umana del virus del raffreddore) che contiene la struttura delle proteine spike del coronavirus SARS-CoV-2, sulle cui basi viene attivata la risposta immunitaria desiderata contro il virus nelle cellule immunitarie umane. In questo modo il sistema immunitario si prepara a combattere il vero coronavirus: si formano anticorpi e cellule T. I vaccini a mRNA ottengono questo risultato in un modo diverso.

Ad26.COV2.S è efficace quanto i vaccini mRNA?

No. Mentre i vaccini di Moderna e Biontech/Pfizer garantiscono una protezione dall'infezione del 90% circa dopo la seconda dose, la media per il preparato Johnson & Johnson è solo del 66,9 percento.

Una ricerca americana conferma queste cifre. Secondo lo studio statunitense, il vaccino Moderna protegge meglio dai ricoveri ospedalieri (93 percento) rispetto a Biontech/Pfizer (88 percento) e Ad26.COV2.S (71 percento).

Uno studio più recente (non ancora definitivo, ma che tiene conto della variante delta) riferisce di una protezione più elevata per J&J. Ad26.COV2.S offrirebbe il 78% di protezione contro le infezioni e l'85% contro il ricovero in ospedale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma che il vaccino è «efficace e protegge le persone dai rischi estremamente gravi in seguito ad infezione da Covid-19, tra cui morte, ospedalizzazione e forme aggressive della malattia».

Assumendo il vaccino Johnson & Johnson si può contrarre il virus?

Sì, lo dimostrano i dati del Robert Koch Institute, dove il vaccino J&J è in uso da diversi mesi. I dati riferiscono di circa 2'000 infezioni a fronte di un milione di vaccinati con Ad26.COV2.S. Con il vaccino più utilizzato in Germania - Biontech/Pfizer - ci sono circa 675 contagi per milione di vaccinati con due dosi.

Per chi è quindi interessante il preparato Ad26.COV2.S?

Soprattutto per le persone con gravi allergie e le persone che in passato hanno subito uno shock allergico, noto come anafilassi. Sono quelle persone escluse dalla vaccinazione con i preparati a mRNA dopo che sono stati registrati incidenti isolati di questo tipo tra coloro a cui era stato somministrato il preparato della Pfizer.

L'ingrediente "polietilenglicole (PEG)" è probabilmente il responsabile delle reazioni violente al vaccino. Questa sostanza è una delle quattro diverse nanoparticelle lipidiche utilizzate per produrre l'involucro attorno all'mRNA del virus modificato. Queste particelle sono simili ai liposomi usati in passato in campo farmaceutico e che servono come vettori di sostanze medicinali. In questo contesto, sono già note gravi reazioni avverse a questi farmaci. Il vaccino Johnson & Johnson non contiene PEG. Di conseguenza è inizialmente riservato a chi soffre di allergie.

Ad26.COV2.S ha altri vantaggi?

Da un lato, il vaccino J&J può essere conservato a lungo in un semplice frigorifero. Questo lo rende più facile da usare rispetto ai preparati a base di mRNA, che devono essere conservati a temperature più basse. Inoltre, Ad26.COV2.S necessita di una sola somministrazione per sviluppare un effetto protettivo.

Attualmente si discute sulla possibile terza dose per chi ha ricevuto i preparati Moderna e Pfizer/Biontech. Anche con J&J ci sarà un richiamo?

Una dose di richiamo non è attualmente in discussione con Ad26.COV2.S. Tuttavia, secondo Johnson & Johnson, questa potrebbe essere possibile in futuro, portando l'efficacia del vaccino americano al 94 percento.

Il vaccino di AstraZeneca, anch'esso vettoriale, ha causato reazioni avverse gravi, anche se rare. Può succedere anche con Ad26.COV2.S?

Come con AstraZeneca, sono stati segnalati casi individuali di trombosi venosa sinusale correlati al vaccino Johnson & Johnson. Questi si sono verificati in meno dello 0,01% dei soggetti che hanno assunto Ad26.COV2.S. Uno sguardo agli Stati Uniti mostra anche quanto sia raro questo effetto collaterale. Su circa 6,8 milioni di dosi J&J somministrate, si sono verificati sei casi di trombosi venosa sinusale. Sia l'OMS che l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) valutano il vaccino come sicuro ed efficace.

Quali altri effetti collaterali sono noti?

Le reazioni più comuni dopo la vaccinazione sono simili ai vaccini mRNA: dolore nel sito di iniezione (40 percento), mal di testa, sintomi simil-influenzali (più del 30 percento), nausea (più del 10 percento) e febbre (fino a 10 percento). Le persone anziane sono meno colpite rispetto ai giovani. Più che effetti collaterali, però, sono reazioni alla vaccinazione, che mostrano che il sistema immunitario sta funzionando e sta lavorando per produrre una protezione contro il virus. Durano poco e regrediscono da sole.

In casi molto rari, il vaccino J&J può causare la sindrome di Guillain-Barré. La malattia neurologica infiammatoria porta debolezza muscolare e persino alla paralisi. La maggior parte dei pazienti guarisce. La sindrome è stata osservata anche con alcune vaccinazioni antinfluenzali.

Per chi è approvato il vaccino Johnson & Johnson in Svizzera?

Per persone di età superiore ai 18 anni. Tuttavia, inizialmente è destinato solo a coloro che possono dimostrare di non poter essere vaccinati con uno dei due vaccini mRNA.