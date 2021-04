Entro fine giugno prima dose per tutti

COIRA - Attualmente nei Grigioni sono circa 1'200 le persone che ogni giorno si sottopongono alla vaccinazione contro il coronavirus. Per la prossima settimana è attesa la fornitura di circa 15'000 dosi. Entro la fine di giugno 2021 verranno fornite circa 184'100 dosi. «Pertanto si può partire dal presupposto che entro la fine di giugno tutte le persone desiderose di vaccinarsi nel cantone avranno ricevuto la prima dose di vaccino». È quanto fa sapere il Servizio di comunicazione coronavirus dei Grigioni.

I gradi di priorità verranno definiti in base ai gruppi di età. Ciò permette di garantire che i gruppi più esposti (personale sanitario a contatto con persone particolarmente a rischio) nonché le persone che soffrono di malattie croniche più lievi (in prevalenza persone con più di 45 anni) possano beneficiare in tempi rapidi della protezione offerta dal vaccino. Inoltre il personale sanitario avrà accesso prioritario alla vaccinazione.

Il personale sanitario e le persone dai 45 anni di età in su potranno annunciarsi a partire da giovedì 8 aprile 2021. Ma gli appuntamenti per le vaccinazioni non verranno assegnati immediatamente. Sarà fatto in base all'età (ripartiti in sottogruppi che comprendono sempre un decennio).

La grande maggioranza dei primi tre gruppi (ospiti di case per anziani, over 75, persone che soffrono di gravi malattie croniche) ha ricevuto un appuntamento di vaccinazione. In aggiunta, praticamente tutti gli over 80 che si erano annunciati tramite la piattaforma sono stati vaccinati circa il 53% della popolazione di età superiore a 80 anni).

Attualmente sono gli over 75, le persone che soffrono di gravi malattie croniche nonché le persone di età compresa tra i 65 e i 74 anni a essere convocati per le vaccinazioni.