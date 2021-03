Enics delocalizza, 125 posti a rischio

AARAU - Enics Schweiz, società attiva nel settore dell'elettronica per l'industria con sede a Turgi (AG), sta progettando di trasferire all'estero una gran parte della sua produzione dalla località argoviese. Fino a 125 dipendenti attivi a Turgi potrebbero perdere il lavoro.

I rappresentanti dei lavoratori sono stati invitati a una consultazione, indica l'azienda in un comunicato odierno. Secondo i sindacati Unia, syna, Angestellte Schweiz (Impiegati Svizzera) e Società impiegati commercio, così come la commissione del personale, saranno eliminati anche nove posti di apprendistato. I tagli equivarrebbero a un ulteriore indebolimento del cantone Argovia come piazza industriale, deplorano in una nota.

Nel processo di consultazione, la commissione del personale e i sindacati si batteranno per salvare i posti di lavoro. Si appellano anche alle autorità cantonali.

Enics afferma che prevede di mantenere una forte presenza in Svizzera. L'entità elvetica prevista si concentrerà sulla consulenza tecnica, il servizio e le vendite.