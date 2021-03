Al via un'edizione speciale di Fumetto

LUCERNA - Apre oggi i battenti a Lucerna, fino al 28 marzo, il festival Fumetto che, data la situazione straordinaria, si svolgerà in gran parte in linea. Ci sarà comunque spazio per eventi fisici, hanno indicato gli organizzatori.

Come in passato si potranno ammirare 40 storie in immagini e testo in altrettante vetrine. Inoltre fumetti vari troveranno posto sulle pagine del giornale locale GasseZiitig, che per l'occasione diventa Gassetto. Infine ci sarà una manifestazione open air.

La maggior parte di questa edizione sarà però fruibile solo sul web. Ad esempio il ginevrino Pierre Wazem non sarà sulle rive del Lago dei Quattro Cantoni come artist-in-residence, ma come artist-in-digital-residence: ogni giorno per un'ora si potrà vederlo all'opera in livestream.