Una galleria per risolvere i problemi sulla strada del Maloja

COIRA - Una galleria per risolvere i problemi di viabilità legati al rischio valanghe lungo la strada del Maloja, tra Sils (GR) e Plaun (GR), l'idea sarebbe al vaglio dell'esecutivo del canton Grigioni, come comunicato questa mattina in una nota.

«Per motivi di sicurezza, il tratto della strada del Maloja tra Sils e Plaun da Lej deve essere chiuso regolarmente al traffico per periodi più o meno lunghi. In media negli ultimi decenni la strada è stata chiusa per circa 50 ore all'anno. La realizzazione di una galleria dovrebbe ora porre definitivamente fine al problema. La consultazione relativa al progetto è stata avviata», spiega il Cantone.

Già nel 2009 è stato avviato un lungo processo di valutazione e di progettazione analogo che però è stato scartato nelle fasi finali, per il timore che potesse arrecare eccessivo disturbo al paesaggio della regione.

Il nuovo progetto prevede una galleria lunga 2,2 chilometri e comprendente un cunicolo di sicurezza, il costo stimato è di 230 milioni di franchi. Il tratto precedente, invece, verrà convertito a pista ciclabile.

Per il periodo a breve termine, invece, è previsto un rafforzamento dei controlli anti-valanghe nell'area con un nuovo sistema radar e d'allarme.