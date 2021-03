Il Parc Ela punta sul “local”

COIRA - Il Parc Ela intende creare più valore aggiunto nel centro dei Grigioni tramite la trasformazione e la vendita di prodotti dell'agricoltura locale all'interno dell'area del parco. Il progetto è sostenuto dalla Confederazione e da due enti locali.

Il progetto "Parc Ela Regional Products Network" ("rete dei prodotti regionali del Parc Ela") si trova in una fase di studio preliminare. Secondo quanto comunicato oggi dalla direzione del parco, le idee sono tuttavia già concrete.

Una nuova piattaforma digitale metterà in rete i produttori della Valle dell'Albula e della Val Surses con il settore gastronomico regionale. Mentre un centro di distribuzione provvederà alla fornitura efficiente dei prodotti. Contemporaneamente viene attivata una strategia di marketing comune per la promozione a livello regionale.

Un recente sondaggio all'interno del perimetro del Parc Ela ha evidenziato il desiderio dei contadini locali di poter fare capo a un laboratorio per la macellazione e la lavorazione della carne a livello regionale. Chiedono infatti che i loro animali non debbano più sopportare lunghi viaggi, come avviene finora, soltanto per essere macellati.

Si stanno prendendo in considerazione anche progetti legati alle filiere del latte, degli ortaggi, della frutta, dei cereali e dei legumi. L'obiettivo è quello di espandere ulteriormente l'offerta di prodotti regionali di alta qualità nell'area del parco.

La Confederazione sostiene gli studi preliminari nel quadro di un progetto di sviluppo regionale con un contributo di 20'000 franchi. La "Standortentwicklung Surses" (lo sviluppo locale della Val Surses) e l'associazione Parc Ela vi partecipano con il medesimo importo e collaborano nel trasferimento del sapere e delle competenze. In una prima fase si procederà alla valutazione della fattibilità delle varie idee.