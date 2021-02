La Svizzera potrebbe (ri)vendere i vaccini AstraZeneca

BERNA - La Confederazione starebbe valutando la possibilità di rivendere i vaccini contro il coronavirus prodotti da AstraZeneca. Come anticipato dalla Nzz am Sonntag, che ha interpellato la vice direttrice dell'Ufficio federale di sanità pubblica (Ufsp) Nora Kronig, le autorità stanno infatti esaminando di cedere a qualcun altro il preparato dell'azienda biofarmaceutica anglo-svedese.

Lo scorso mese di ottobre – ricordiamo – Berna aveva stipulato un contratto per la fornitura di un massimo di 5,3 milioni di dosi di vaccino. Tuttavia la sua somministrazione non è mai stata autorizzata da Swissmedic in quanto «i dati finora disponibili e analizzati non sono ancora sufficienti per procedere con un'omologazione». Occorrono infatti ulteriori dati di nuovi studi per ottenere informazioni sulla sicurezza, sull'efficacia e sulla qualità.

Ecco quindi farsi largo l'ipotesi di rinunciare al preparato di AstraZeneca, focalizzando la compagna di vaccinazione sugli unici due vaccini già omologati da Swissmedic – Pfizer/BioNTech (ca. 3 mio. di dosi) e Moderna (13 mio.) – e su quelli ancora in fase di sviluppo ma per i quali la Svizzera ha già sottoscritto un contratto: Curavac (5 mio.) e Novavax (6 mio.).

Anche un annullamento dell'ordinazione – che per il momento non è comunque un'opzione – sarebbe possibile tramite una clausola che consente all'acquirente di fare un passo indietro in caso di efficacia insufficiente del prodotto. Dal canto suo, AstraZeneca ignora qualsiasi intenzione di rinuncia da parte della Confederazione. Al contrario, si sta preparando alla distribuzione dei vaccini, ha assicurato al giornale zurighese.