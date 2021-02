Terremoto di magnitudo 2.8 vicino a Berna

BERNA - Una scossa di magnitudo 2,8 è stata registrata ieri a Bremgarten bei Bern, a pochi chilometri dalla Città federale. Il sisma è avvenuto attorno alle 23.35, indica il Servizio sismico svizzero del Politecnico federale di Zurigo (ETH).

Il terremoto è stato percepito anche da persone che si trovavano fino a 18 chilometri di distanza dall'epicentro, secondo le testimonianze - oltre 200 - raccolte dall'istituto zurighese sul suo sito internet.

La scossa principale è stata preceduta, circa un'ora prima, da altre due di minore intensità (1,9 sulla scala Richter). Solitamente, non sono da attendersi danni per movimenti della terra di questa magnitudo, precisa il Servizio sismico svizzero. Terremoti di questa intensità non sono rari in Svizzera: lo scorso anno ne sono stati registrati circa 1400.