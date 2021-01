150 persone a un ritrovo di auto truccate, interviene la polizia

ZURIGO - 150 persone e circa 57 fiammeggianti veicoli sono stati fermati per accertamenti dalla Cantonale di Zurigo dopo che una chiamata in centrale aveva segnalato un ritrovo illegale in un parcheggio di Lindau (ZH). Lo comunica oggi la stessa polizia in una nota.

L'intervento, scattato sabato in serata, si è protratto per diverse ore e ha portato al sequestro di 6 fuoriserie per «sistemi di scarico non conformi o rumori eccessivi», altre 12 sono state segnalate «per modifiche non autorizzate al veicolo», scrivono le autorità.

I 150 partecipanti, ragazze e ragazzi provenienti da tutta la Svizzera, sono stati denunciati per aver violato il divieto di assembramenti dell'ordinanza Covid.

I conducenti dei bolidi avevano tutti fra i 18 e i 24 anni di età ed erano di nazionalità svizzera, italiana e kosovara.