I ristoratori sono pronti a ribellarsi, ma rischiano sanzioni pesanti

BERNA - Al grido di #wirmachenauf (#apriamo, ndr), ristoratori e altri esercenti stanno organizzando una ribellione in tutta la Svizzera.

L'intenzione è quella di aprire i loro ristoranti e negozi lunedì, nonostante ciò rappresenti una chiara violazione dell'attuale regolamento anti-Covid.

Sul sito wirmachenauf.ch e tramite il servizio di messaggeria istantanea Telegram sono numerosi i ristoratori che si stanno scambiando informazioni, che stampano volantini e che compilano elenchi di quante aziende apriranno e in quali città. Ieri erano già circa 100 le località elencate, con decine di aziende pronte a sostenere la proposta lanciata sul gruppo Telegram che conta già circa 6'000 partecipanti.

L'idea e l'hashtag sono arrivati dalla Germania, dove un lockdown era originariamente previsto fino all'11 gennaio, per poi essere prorogato. Secondo gli organizzatori, anche altre città europee stanno aderendo al movimento.

«Presto non avremo più niente da mangiare» - Parteciperà anche S.B.*, 46 anni, che da tre anni gestisce un caffè a Basilea: «Sono l'unico a portare a casa il pane e devo sfamare una famiglia di sei persone. Anche durante il primo lockdown ho dovuto chiudere, e ora ricevo ancora solo 400 franchi con l'indennizzo per la perdita di guadagno. Semplicemente non è abbastanza in Svizzera». B. ha rinunciato a un prestito-corona in primavera: «Sicuramente non volevo indebitarmi solo perché lo Stato ha chiuso la mia attività».

B. teme che ora non riceverà più soldi: «Ci sono i fondi, ma bisogna soddisfare molte condizioni e il denaro è limitato. Non ho più fiducia nel fatto che il governo sostenga veramente noi lavoratori autonomi. Ma devo fare qualcosa, altrimenti la mia famiglia presto non avrà più niente da mangiare» ha detto B.

Il Consiglio federale ha aumentato più volte gli aiuti alle imprese colpite dalla crisi. Attualmente sono disponibili 2,5 miliardi e mezzo di franchi per i casi di rigore. Tuttavia, in alcuni Cantoni il denaro viene versato lentamente, in quanto l'esame delle domande richiede tempo. Il settore della ristorazione ha più volte criticato questa situazione, e anche diversi parlamentari hanno chiesto soluzioni più rapide e meno burocratiche.

«Non mi sento nel torto» - B. non ha paura della polizia: «Mi sento nel giusto. La costituzione garantisce a tutti il diritto di esercitare la propria professione. Il governo non può venire a chiudere le nostre attività senza compensarci adeguatamente». Se si trovasse nei guai con la polizia, l'uomo ha intenzione di assumere un avvocato e di lottare contro le multe.

Secondo B, le misure adottate da Confederazione e Cantoni sono «del tutto sproporzionate»: «Capisco che ci sono persone che temono questo virus, e dobbiamo aiutarli a proteggersi. Mia sorella lavora nel sanitario, so cosa succede».

Ma per B., la proporzionalità non è giusta: «Si parla troppo poco di quello che il lockdown ci sta facendo. Ho un dipendente che soffre di malattie mentali: queste persone stanno crollando a causa delle dure misure adottate». Per B. è chiaro: «Stiamo facendo troppi danni per proteggere un piccolo gruppo di persone. Un danno sia economico che umano».

«La protesta mi ha dato coraggio» - B. aveva già pensato di aprire il suo locale per un po', da solo. «Dopotutto, non ho niente da perdere e devo sfamare la mia famiglia». Poi, vedere che c'erano altri che la pensavano allo stesso modo e che hanno deciso di aprire il lunedì è stato decisivo. «Spero che tutti noi che soffriamo a causa delle misure troveremo il coraggio di alzarci e dire: 'Non si può andare avanti così'».

Per il 46enne, inoltre, non dovrebbe fermarsi tutto all'azione di lunedì. «Non credo che lunedì ci sarà una massa di clienti, si dovrà ricominciare gradualmente». D'altronde, B. è deciso: «Riaprirò anche il martedì e gestirò di nuovo il mio caffè secondo i normali orari di apertura».

Le autorità sono preparate - «Ne siamo a conoscenza», ha confermato Isabelle Wüthrich, portavoce dei media della polizia cantonale di Berna.

«In caso di violazioni, può essere presa in considerazione una segnalazione o la chiusura dell'attività». Anche Marco Greiner, portavoce del governo di Basilea Città, afferma: «Se l'intenzione dell'azione è di violare le norme sulla pandemia, i partecipanti sono perseguibili». Comunque, Greiner è fiducioso che la popolazione continuerà a mostrare solidarietà e a comportarsi correttamente.

Christian Kräuchi, responsabile delle comunicazioni del Canton Berna, ha dal canto suo affermato che «le autorità di tutto il mondo hanno adottato diverse restrizioni per respingere la pandemia e proteggere la popolazione». Infatti, le conseguenze della pandemia sulla salute sono sconcertanti, e sarebbero state molto peggiori se le misure, che hanno colpito anche le imprese, non fossero state applicate. «Con tutta la comprensione per le sofferenze economiche di varie industrie, il governo rifiuta risolutamente azioni come quella prevista lunedì».

*Nome noto alla redazione.