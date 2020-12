Losanna contro il Covid-19 si inventa un Natale "silenzioso"

LOSANNA - Una vigilia di Natale insolita è andata in scena ieri sera nella cattedrale di Losanna, che per l'occorrenza solitamente accoglie migliaia di persone. I fedeli, muniti di cuffie, hanno potuto godersi un percorso sonoro natalizio.

Sono state circa 400 - come fa sapere le Matin - le persone che si sono recate nella cattedrale, per una viglia ripensata in tempi di Covid-19 che ha registrato il tutto esaurito (prenotazioni di mezz'ora tra le 18 e le 23). Intitolata "Natale nelle orecchie", l'iniziativa ha preso ispirazione dalle "discoteche silenziose" e ha offerto ai visitatori in cuffia tre tracce tra cui scegliere: una mini-messa natalizia, musiche all'organo o racconti per bambini.

Un'esperienza «intima e meditativa» per volere degli organizzatori, che ha preso valore con le luci al LED che illuminavano la cattedrale.

Anche se l'ascolto in cuffia era individuale, l'obiettivo era «vivere e condividere il Natale» in un luogo di culto, nel rispetto delle normative anti-Covid.

