Che caos per chi vuole andare a sciare, ora un sito fa chiarezza

BERNA - Le diverse normative in vigore nei singoli cantoni per arginare la pandemia di coronavirus possono creare confusione agli appassionati di sport invernali, che rischiano di perdere la bussola fra aperture, chiusure e restrizioni dei vari servizi. Svizzera Turismo ha pertanto deciso di fare chiarezza, offrendo sul proprio sito web una panoramica completa della situazione.

Questa diversificazione dei provvedimenti è un grosso ostacolo per la pianificazione di vacanze ed escursioni. Visti i continui cambiamenti riguardo ad esempio ristoranti e comprensori sciistici le persone sono irrequiete, si legge in un comunicato odierno.

Venerdì scorso, il Consiglio federale ha ordinato la chiusura di ristoranti, bar, strutture culturali e per il tempo libero in tutta la Svizzera quale conseguenza della situazione epidemiologica del Paese, sempre preoccupante. Tuttavia, ai Cantoni resta margine di manovra: in caso di sviluppi positivi possono allentare le restrizioni concedendo aperture, in caso di ulteriore peggioramento hanno la facoltà di introdurre altri provvedimenti, come la chiusura degli impianti di risalita.

Di fronte a questo scenario eterogeneo, Svizzera Turismo viene incontro ai cittadini presentando, sul portale www.myswitzerland.com/aperto, una visione d'insieme delle misure stabilite cantone per cantone sotto forma di tabella. La pagina verrà man mano aggiornata e comprende link verso i diversi fornitori di servizi e il bollettino neve.