5'033 contagi e 292 ricoveri in Svizzera

BERNA - I numeri della pandemia restano stabili ma un livello molto alto in tutta la Svizzera. Nelle ultime ventiquattro ore a livello nazionale sono stati registrati altri 5'033 casi accertati di coronavirus. Lo si evince dall'odierno bollettino dell'Ufficio federale della sanità pubblica, che parla di 45'828 tamponi effettuati con un tasso di positività pari all'11%. Le autorità sanitarie segnalano purtroppo anche 98 nuovi decessi. Le morti complessive legate a complicazioni legate al Covid-19 salgono così a quota 6'431. Sempre nelle ultime ventiquattro ore, per altre 292 persone si è inoltre reso necessario un ricovero in ospedale.



Tio.ch / 20 minuti

La curva epidemiologica è stagnante su alti livelli.

Superati i 420'000 casi - Dall'inizio dell'emergenza Covid-19 in Svizzera (che risale allo scorso 25 febbraio), complessivamente si contano 423'299 persone risultate positive al virus su un totale di 3'428'057 test effettuati. Negli ultimi quattordici giorni si sono registrate 57'186 infezioni, mentre l'incidenza della malattia è di 661,51 casi ogni 100'000 abitanti.

281 contagi in Ticino - In Ticino, nelle ultime 24 ore, 281 persone sono risultate positive al virus, per un totale di 21'438 dall'inizio della pandemia. Si deplorano anche 4 decessi, il che porta il totale delle vittime a 714. Negli ultimi 14 giorni il nostro cantone è quello che presenta l'incidenza più alta di tutta la Svizzera.

Isolamento e quarantene - Le persone in isolamento sono 26'367: altre 26'199 entrate in contatto con loro sono in quarantena, una situazione nel quale si trovano anche 1'292 cittadini elvetici rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio.