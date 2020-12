«Non saremo in grado di sostituire il vostro villaggio, ma insieme vogliamo trovare soluzioni giuste»

BERNA - La consigliera federale Viola Amherd si è rivolta agli abitanti di Mitholz (BE) con un messaggio video. «Non saremo in grado di sostituire il vostro villaggio, ma vogliamo trovare insieme a voi soluzioni giuste», ha detto la ministra della difesa.

Da due anni e mezzo - ha aggiunto - la gente di Mitholz è confrontata con l'incertezza sul proprio futuro. Decidendo di sgombrare definitivamente il deposito di munizioni, il Consiglio federale ha compiuto un importante passo avanti verso una maggiore chiarezza. Il pericolo rappresentato dalle vecchie munizioni verrà così eliminato una volta per tutte. Tuttavia, ha detto Amherd, non è ancora possibile dire in modo definitivo se tutti i residenti dovranno trasferirsi.

I primi residenti dovranno spostarsi già nel 2025, quando inizieranno i lavori di costruzione della strada e della linea ferroviaria. Altri abitanti dovranno probabilmente lasciare le loro case nel 2030.

Amherd ha precisato che le valutazioni degli immobili nel prossimo anno saranno «una prima base» per risolvere le questioni finanziarie. Ha aggiunto che si cercheranno anche colloqui personali per trovare le migliori soluzioni possibili per tutti gli interessati.

«Ci troviamo di fronte a una strada lunga e impegnativa con molte incertezze», ha detto Amherd nel video, che ha sostituito la visita sul posto a causa del coronavirus. «L'obiettivo di eliminare i residui di munizioni può essere raggiunto solo attraverso una cooperazione aperta e costruttiva».

È possibile guardare il video in tedesco cliccando qui