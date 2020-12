Kanye West nei Grigioni, nonostante i divieti

COIRA - Lo scorso weekend il famoso rapper Kanye West è volato in Svizzera per incontrare il rinomato architetto grigionese Valerio Olgiati. Il motivo - come svelato dallo stesso Olgiati al Bünder Tagblatt - è una possibile collaborazione tra i due.

«Ho scoperto che è un fan del mio lavoro e vorrebbe costruire in giro per il mondo con me», ha raccontato l'architetto negli scorsi giorni. Tra le intenzioni di West ci sarebbero quella di costruire una casa privata in Wyoming e una «piccola città» nei pressi di Atlanta.

La visita di Kanye West nei Grigioni - dove in tre giorni ha visitato sei edifici costruiti dall'Archistar elvetico - ha però fatto storcere il naso a diverse persone. Il motivo? Il rapper e il suo entourage non avrebbero rispettato il divieto d'ingresso per soggiorni di breve durata nei confronti di paesi terzi. Un divieto - precisa il Blick - valido naturalmente anche per gli Stati Uniti.

Per giustificare l'entrata nel nostro Paese avrebbe infatti dovuto sussistere «una situazione d'emergenza come il decesso di un familiare», spiega a 20 Minuten il portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione (SEM) Reto Kormann. «Eccezioni - precisa senza conoscere il caso specifico - possono essere concesse per appuntamenti di lavoro urgenti e non rinviabili». Queste includono negoziazioni e firma di contratti.

L'autorità di controllo doganale ha però sempre l'ultima parola. «Spettava a loro decidere se West avesse il diritto di entrare in Svizzera attraverso una frontiera esterna di Schengen, ovvero l'aeroporto. E toccava sempre a loro controllare se le condizioni d'ingresso fossero rispettate».