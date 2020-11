«Abbiamo sentito un urlo»

LENGNAU (BE) - Giallo sulla morte di un uomo in un appartamento a Lengnau, nel Seeland bernese. Ieri mattina gli abitanti di un caseggiato in Chasseralweg si sono svegliati con un urlo, proveniente da un'abitazione. «Stavo andando a scuola quando ho sentito qualcuno gridare» ha raccontato a 20 Minuten una ragazza che abita nel quartiere. «Un urlo molto forte».

Il fatto sarebbe avvenuto attorno alle 7 di mattina. Bocche cucite in Procura, ma la polizia cantonale ha fatto sapere che - dai primi accertamenti - non si tratterebbe di una morte accidentale ma di un fatto di sangue. I residenti descrivono il quartiere - composto di case popolari - come una zona tranquilla, in cui «non si sono mai verificati problemi».

Sul luogo del delitto assieme alla scientifica è intervenuta anche una squadra di specialisti dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Berna. La polizia è in cerca di testimoni.