Turismo: oltre 10 miliardi di perdite a causa della pandemia

ZURIGO - Per il turismo elvetico il 2020 è un anno da dimenticare. E il settore dovrà fare i conti con una perdita di oltre dieci miliardi di franchi. Lo prevede il Centro di ricerca del Politecnico di Zurigo (KOF), che parla di 13 milioni di pernottamenti in meno a causa della pandemia.

Con l'arrivo del virus anche in Svizzera, la scorsa stagione invernale è stata bruscamente interrotta. C'è poi stata una forte domanda durante le vacanze estive, in particolare da parte del turismo interno. Ma tale domanda - osserva il KOF - non è stata in grado di compensare l'assenza di turisti stranieri. «Il numero di pernottamenti degli ospiti esteri è diminuito del 40% rispetto all'anno precedente».

I turisti stranieri (quelli che c'erano) sono arrivati dai paesi confinanti e dal Benelux. Ma la domanda dagli altri paesi europei è rimasta contenuta. «A causa delle restrizioni di viaggio, sono mancati in larga misura i turisti dai mercati lontani» sottolinea ancora il KOF. In ogni caso, ad attirare gli ospiti sono state soprattutto le regioni di montagna, il Ticino e le regioni lontane dagli hotspot turistici.

Verso l'inverno... col virus - Ora però la Svizzera e tutta l'Europa sono nuovamente nella morsa del virus. E per questo motivo anche il turismo è calato. In questo scenario, secondo il KOF, si prevede che nella stagione invernale il numero di pernottamenti dei turisti europei sarà di circa un terzo inferiore rispetto all'anno scorso e di circa la metà rispetto al livello pre-crisi. Il settore dovrà quindi continuare a fare affidamento sul turismo interno. «Si stima che il numero dei loro pernottamenti nella prossima stagione invernale sarà superiore di circa l'8% rispetto ai livelli pre-​crisi. In totale, i pernottamenti dovrebbero diminuire del 30%». Ma si teme anche uno scenario peggiore: un ulteriore aumento delle infezioni potrebbe portare a un calo dei pernottamenti anche superiore al 50%.