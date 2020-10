Terremoto di magnitudo 4,4 in Svizzera

ZURIGO - Si è verificato questa sera in Svizzera un terremoto di magnitudo 4,4 sulla scala Richter.

Lo ha riferito il Servizio sismico svizzero (SED) del Politecnico federale di Zurigo (ETH), che ha spiegato che il terremoto può essere stato avvertito in tutta la Svizzera.

L'epicentro è stato localizzato nel canton Glarona, vicino a Kärpf, alle 20.35.43 (ora locale) con una magnitudo di circa 4,4 sulla scala Richter.

Terremoti di questa portata sono facilmente percepibili e possono anche causare danni minori.

L'ultimo terremoto di questa portata nel nostro Paese, lo ricordiamo, si è verificato il 6 marzo 2017 a Linthal, con una magnitudo di 4,6.

Le prime reazioni - Il terremoto è stato percepito chiaramente nella centrale della polizia cantonale di Glarona. Un agente di polizia in servizio ha dichiarato, su richiesta di Keystone-SDA, che il terremoto è stato percepito per circa dieci secondi. «Si muoveva e tremava tutto» ha detto l'uomo, descrivendo quei momenti.

In seguito, i telefoni hanno iniziato a squillare: decine di chiamate per capire cosa stesse succedendo. Per il momento, comunque, non ci sono state segnalazioni di danni o di feriti.