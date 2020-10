Domande d'asilo in calo nel terzo trimestre 2020

BERNA - Nel terzo trimestre 2020 la Svizzera ha registrato 3'161 domande d'asilo, ossia il 14,3% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha comunicato oggi la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), aggiungendo che nei primi nove mesi la flessione su base annua è stata del 27,7% (7'753 domande).

Tuttavia se si considera il solo settembre, le domande - 1'131 - segnano un incremento del 16% rispetto ad agosto e una diminuzione del 5,5% in paragone con lo stesso mese del 2019.

In settembre, i principali paesi di provenienza dei richiedenti sono stati l'Afghanistan con 222 domande (+45 rispetto ad agosto), la Turchia (167 domande; +16), l'Eritrea (142 domande; -20), l'Algeria (123 domande; +51) e la Siria (75 domande; +1).

Sempre nel mese di settembre, la SEM ha trattato 1'411 domande d'asilo in prima istanza: 206 hanno portato a una decisione di non entrata in materia (tra cui 151 sulla base dell'accordo di Dublino), 438 alla concessione dell'asilo e 355 all'ammissione provvisoria. Il numero di casi pendenti in prima istanza ammonta a 4'433, ossia 171 in meno rispetto ad agosto.

Nel mese in esame, 295 persone hanno lasciato la Svizzera sotto il controllo delle autorità o sono state rimpatriate. La Confederazione ha chiesto ad altri Stati Dublino di prendere a carico 381 richiedenti asilo e 91 sono stati trasferiti nello Stato competente. Da parte sua, la Svizzera ha ricevuto 309 domande di presa a carico e ha accolto 94 persone in questo ambito.

Programma di reinsediamento - Il 29 maggio 2019 il Consiglio federale ha approvato un piano di attuazione del programma di reinsediamento che prevede l'accoglienza di al massimo 1'600 rifugiati particolarmente bisognosi di protezione nel periodo 2020/2021. Sospese a causa della crisi dovuta al Covid‐19, le accoglienze che rientrano in questo contingente sono riprese nel mese di agosto: tra agosto e settembre, la Svizzera ha accolto 254 persone.