Falsi gel mischiati con acqua. Controlli a tappeto in Romandia

Gel disinfettante Caricamento in corso ... Quando entri un negozio sei solito disinfettarti le mani con il gel offerto all'entrata? Sì No Ritieni che sia utile disinfettarsi le mani entrando o uscendo da un negozio? Sì No Pensi che i gel posti all'uscita di negozi ed esercizi pubblici siano prodotti di qualità? Sì No [{"keyQ":"q_3ryq9g"},{"keyQ":"q_6xk1k"},{"keyQ":"q_25ozly"}] Vota Risultati Quando entri un negozio sei solito disinfettarti le mani con il gel offerto all'entrata? Sì 86% (502 voti) 86% No 14% (83 voti) 14% Ritieni che sia utile disinfettarsi le mani entrando o uscendo da un negozio? Sì 92% (536 voti) 92% No 8% (49 voti) 8% Pensi che i gel posti all'uscita di negozi ed esercizi pubblici siano prodotti di qualità? Sì 44% (260 voti) 44% No 56% (325 voti) 56% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1468412,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1069946","title":"Gel disinfettante","questions":{"q_3ryq9g":{"a":{"a_vdu7n":"Sì","a_trca06":"No "},"q":"Quando entri un negozio sei solito disinfettarti le mani con il gel offerto all'entrata?","t":"0"},"q_6xk1k":{"a":{"a_bc22j":"Sì","a_dh7v3p":"No "},"q":"Ritieni che sia utile disinfettarsi le mani entrando o uscendo da un negozio?","t":"0"},"q_25ozly":{"a":{"a_8iv3yp":"Sì","a_nykh8k":"No "},"q":"Pensi che i gel posti all'uscita di negozi ed esercizi pubblici siano prodotti di qualità?","t":"0"}}}

GINEVRA - Da mesi ormai ovunque andiamo, negozi, palestre, ristoranti, stazioni, troviamo flaconi di gel disinfettante per le mani. Un rito che ogni volta è carico d'incognite. Come sarà questa volta il gel? È capitato di trovarlo talmente acquoso e ritrovarsi con le mani bagnate per 10 minuti. Poi quelli densi che ti rendono le mani appiccicose, e inizi a imprecare. Per non parlare degli odori. Alcuni sgradevoli. A volte nemmeno ce l’hanno un odore, tanto che viene il sospetto che il disinfettante sia fortemente diluito con acqua. Altro che gel.

Garanzia di qualità nelle grandi catene - Il dibattito si è acceso in Romandia, dove un servizio video di 20 minutes ha dimostrato che le persone non amano più di tanto disinfettarsi le mani quando entrano in un negozio. Poca fiducia nel prodotto? Interviene subito Migros, tramite il portavoce romando: «I disinfettanti all'ingresso delle nostre filiali sono conformi e disponibili gratuitamente. Non abbiamo mai ricevuto reclami.Per quanto riguarda le persone che non vogliono usarli, sono liberi di usare il proprio prodotto».

La qualità dei disinfettanti messi a disposizione della Migros o della Coop è quindi garantita dai fornitori autorizzati alla loro preparazione. Alla Migros, ad esempio, che produce il proprio gel, controllata dalla sua società Mibelle, i test di qualità e sicurezza vengono effettuati mediante punteggio, e questo su qualsiasi articolo pronto per essere acquistato o utilizzato. Pertanto, i gel idroalcolici offerti ai clienti al loro arrivo in negozio vengono trattati come tutti gli altri prodotti cosmetici.

Anche Ikea si rifornisce da un fornitore. «I nostri prodotti sono fabbricati secondo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La loro efficacia e composizione possono essere visualizzate sul sito web del produttore Ecolab. Non acquistiamo prodotti senza una corrispondente prova scritta» ha spiegato Aurel Hosennen, portavoce del gigante svedese.

Sospetti nei piccoli negozi - Ma se le grandi aziende affermano di rispettare determinati standard, l'argomento sembra un tabù tra le aziende più piccole. Il sospetto che qualche furbetto introduca dell’acqua nel disinfettante per poter risparmiare sui costi viene confermato dal capo del settore chimico dello Stato di Ginevra, Elena Gascon Diez. Una situazione che ha spinto le autorità romande ad avviare una campagna di controllo.

Iniziano i controlli - Berna ha autorizzato lo sviluppo di miscele contenenti prodotti non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali e disinfettanti per le superfici. Quanto alla possibilità di trovare altre sostanze che non sia gel disinfettante nei flaconi all'ingresso dei luoghi pubblici, è difficile poterlo stabilire: «Per questo è in corso una campagna di controlli» ha spiegato Denis Rychner, responsabile comunicazione presso la Direzione generale dell'Ambiente del Canton Vaud.

Oltre alla conformità in termini di etichettatura, imballaggio e immissione sul mercato, in alcuni casi sono previste anche analisi della composizione. Potrebbero essere previste sanzioni in caso di gravi errori. «Queste ispezioni casuali sono di competenza dei Cantoni e sono svolte dalle autorità responsabili del controllo dei prodotti chimici». Secondo Elena Gascon Diez, sono pochi gli stabilimenti che mescolano gel idroalcolici con acqua o che non acquistano prodotti sicuri. Tuttavia, la maggior parte offre disinfettanti efficaci e autorizzati, con l'unico difetto che spesso hanno un’etichettatura incompleta.