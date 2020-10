Stop alla riconversione dell'aerodromo di Dübendorf

ZURIGO - A causa di nuovi dettagli emersi nel corso delle analisi della situazione, il Consiglio federale ha deciso di porre termine alla procedura per trasformare l'aerodromo militare di Dübendorf (ZH) in un campo d'aviazione civile. Stop anche alla pianificazione del parco delle innovazioni.

Nel 2014 il governo aveva deciso di destinare il comprensorio a un parco delle innovazioni, una base militare federale e un campo d'aviazione civile, ricorda un comunicato odierno. Nel corso degli approfondimenti sono però emerse questioni che hanno complicato le cose.

Le attività di volo di Dübendorf richiederebbero ad esempio un coordinamento molto più intenso con l'aeroporto di Zurigo di quanto supposto inizialmente. Il piano presentato è stato inoltre respinto dai Comuni di Dübendorf, Volketswil e Wangen-Brüttisellen, con riserve espresse anche dal Canton Zurigo.

Con una decisione emessa dal Tribunale amministrativo del Canton Zurigo lo scorso luglio, anche la pianificazione del parco delle innovazioni sul comprensorio ha subito una battuta d'arresto.

Rilancio della pianificazione - Il Consiglio federale ha ora incaricato i Dipartimenti interessati di partecipare ai lavori concettuali avviati dal Canton Zurigo per la trasformazione dell'aerodromo. Serve infatti un rilancio della pianificazione globale dell'area.

La Confederazione si dichiara ancora interessata alle tre utilizzazioni inizialmente previste. Sotto il profilo aeronautico, non viene però più considerata necessaria l'egida della Confederazione per la trasformazione in campo civile, mentre rimane fondamentale la presenza per la questione militare e quella del parco delle innovazioni. Alla la società Flugplatz Dübendorf, attiva fino a questo momento, non può essere garantito il rilascio di una concessione.