Svizzeri troppo "deboli". L'esperto: «Ecco come rinforzarvi»

ZURIGO - Stando a recenti dati statistici, il sistema immunitario degli svizzeri non sarebbe nella migliore delle forme. Questo almeno secondo uno studio condotto da medici e ricercatori del PF di Zurigo, delle Università di Zurigo, Losanna e Groningen (NL) nonché esponenti della Società Svizzera di Nutrizione e della Lega polmonare. La ragione è stata rintracciata nella mancanza di vitamine C e D, acidi grassi omega-3, selenio e zinco, nutrienti necessari per il funzionamento ottimale del sistema immunitario. Quest'ultimo, se indebolito, rischia di rendere più facile il lavoro ai virus.

Secondo lo studio, questa "debolezza generalizzata" sarebbe una delle ragioni per cui il tasso di infezione e di morte in Svizzera (non solo per covid) è da due a quattro volte superiore rispetto ai paesi con uno status socioeconomico comparabile.

Signora Bischoff-Ferrari*, come si può compensare la carenza?

«Una dieta equilibrata e sana garantirebbe l'apporto di gran parte dei micronutrienti: frutta e verdura sufficienti e fonti di proteine sane ad ogni pasto, come legumi, noci e pesce. Solo la vitamina D non può essere assorbita a sufficienza attraverso il cibo. Situazione, questa, problematica se parliamo di Covid-19».

Per quale motivo?

«La vitamina D ha ridotto il rischio di infezioni respiratorie secondo ben 25 studi condotti in special modo su persone che ne erano carenti. Secondo un test condotto su 76 pazienti positivi al coronavirus - a cui è stata somministrata vitamina D durante il trattamento -, solo il 2% ha avuto necessità di essere trasferito al reparto di terapia intensiva. Nel gruppo di controllo era del 50 percento».

Da dove prende la vitamina D il corpo?

«La fonte principale è il sole, che scarseggia in inverno. È stato dimostrato che una persona su due ha una carenza di vitamina D. Pertanto dovrebbe essere assunta in modo mirato».

A cosa devi prestare attenzione con gli integratori di vitamina D?

«Solo al dosaggio. Gli adulti dovrebbero consumare 800 UI al giorno».

Come riconosci una carenza nutrizionale?

«Sfortunatamente, ci sono chiari segni clinici sono in caso di gravi carenze. Spesso ci sono sintomi che possono avere molte cause come stanchezza e debolezza. Per quanto riguarda la vitamina C, è sufficiente controllare la dieta: riesco a mangiare cinque porzioni di frutta o verdura al giorno? Gli esami del sangue forniscono informazioni su tutto il resto».

Ci sono persone che hanno un fabbisogno particolarmente elevato di nutrienti?

«Se parliamo di vitamina D e proteine, queste sono maggiormente importanti per gli anziani. Ma anche i fumatori hanno un rischio maggiore di infezioni respiratorie e dovrebbero proteggersi in modo particolare o smettere di fumare immediatamente. Anche l'eccessivo consumo di alcol indebolisce il sistema immunitario».

*Heike Bischoff-Ferrari è coautore dell'articolo e direttore della Geriatrics Clinic presso l'Ospedale universitario di Zurigo, nonché primario della Clinica universitaria presso il Waid and Triemli City Hospital.

Gli esperti raccomandano come integratori alimentari i nutrienti e i dosaggi riportati di seguito.

• Vitamina D: l'integrazione con 2000 UI (50 μg) per persona al giorno riduce, secondo quanto dimostrato, il rischio di contrarre infezioni delle vie respiratorie. Il limite massimo (UL) per la vitamina D è di 4000 UI per persona/giorno.

• Vitamina C: integrazione con 200 mg per persona al giorno. La vitamina C svolge un ruolo fondamentale nella riposta immunitaria. Una carenza di questa vitamina aumenta la suscettibilità alle infezioni, come la polmonite. Per la vitamina C non è previsto alcun limite massimo.

• Acidi grassi omega-3: integrazione con 500 mg di DHA ed EPA per persona al giorno per ridurre il rischio di infezione. Per l'assunzione di acidi grassi omega-3 non è previsto alcun limite massimo.

• Selenio: integrazione con 50 - 100 µg per persona al giorno, in quanto i livelli di selenio nella popolazione svizzera sono in parte bassi come in altri paesi europei. Il limite massimo (UL) per il selenio è di 300 μg per persona/giorno.

• Zinco: integrazione con 100 mg per persona al giorno, in quanto i livelli di zinco nella popolazione svizzera sono in parte bassi.