Un decesso e 216 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

BERNA - L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) notifica oggi 216 nuovi contagi di coronavirus in Svizzera, per un totale di 42'393 da inizio pandemia. Ieri, lo ricordiamo erano 163. Le persone ricoverate nelle ultime 24 ore sono 9 ed è stato registrato un decesso.

Isolamento e quarantena - Le persone in isolamento perché risultate positive al Covid-19 sono attualmente 1'795, coloro che invece sono in quarantena per essere stati in contatto con qualcuno di positivo sono 5'589. Fra i rientri da paesi a rischio, sono attualmente 12'396 persone che si trovano in quarantena.

Tamponi - I test effettuati nelle ultime 24 ore sono 7'517. La percentuale di test positivi è del 4.9%, la media degli ultimi 7 giorni è del 3.2%. L'UFSP ricorda che diversi test possono riguardare la stessa persona.

Da inizio pandemia - Complessivamente i decessi legati al Covid-19 sono 1'727 e le ospedalizzazioni 4'550.