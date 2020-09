Se i pazienti cercano di evitare il test Covid

ZURIGO - È sufficiente un po' di raffreddore: anche in presenza di sintomi lievi, l'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) raccomanda di effettuare un test Covid-19. Ma è una raccomandazione, questa, che non a tutti piace. Ne sa qualcosa il medico generico zurighese Valentin Angehrn: «Da alcune settimane ho notato che i pazienti tendono a voler evitare il test». E lo fanno minimizzando i sintomi. «Sostengono di avere soltanto un leggero raffreddore e di non stare così male» osserva.

Anche Daniel Vuilleumier, medico generico in Turgovia, constata il fenomeno. Nel suo caso, alcuni pazienti si limitano a telefonare: «Non vogliono fissare una visita e in presenza di mal di testa e di gola, chiedono la prescrizione di pastiglie».

Alla base di tale fenomeno ci sarebbe, secondo i medici, il timore di doversi assentare dal posto di lavoro. In particolare in quei casi in cui non è possibile svolgerlo da casa, come sottolinea Angehrn. E ch invece potrebbe lavorare a distanza, dà la priorità all'attività in ufficio.

Il collega Vuilleumier osserva che le persone che cercano di evitare il test sono in particolare coloro che lavorano in negozi, ristoranti, pre-asili o imprese di pulizia. «Spesso questi pazienti hanno impieghi temporanei e temono di perderlo». Ma le conseguenze ci sono anche per chi va al lavoro malato (vedi box).