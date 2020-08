Zurigo perde abitanti, non succedeva dal 2015

ZURIGO - Per la prima volta dal 2015 la città di Zurigo registra un calo degli abitanti. Nella prima metà del 2020 la popolazione residente è diminuita di 275 unità, passando a 433'733 persone. Gli arrivi sono stati meno delle partenze, in particolare per quanto riguarda i soggiorni di breve durata dall'estero.

Negli ultimi cinque anni la popolazione di Zurigo è cresciuta in media di 5'800 persone all'anno, precisa l'ufficio di statistica cittadino. La pandemia di Covid ha ora portato una svolta. «Non abbiamo dimostrato statisticamente una causalità», ha dichiarato Klemens Rosin all'agenzia di stampa Keystone-SDA. Tuttavia, i dati mensili indicherebbero una correlazione.

Nel primo semestre gli arrivi di stranieri sono calati del 22% rispetto allo stesso periodo del 2019 e fra i residenti annuali la diminuzione ha raggiunto il 55%. Anche i nuovi arrivi di cittadini svizzeri hanno subito una contrazione del 9% rispetto al primo semestre del 2019. Non si sono invece registrate anomalie per quanto riguarda i decessi poiché, rispetto al primo semestre del 2019, non vi è stato alcun aumento.